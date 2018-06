Ventunenne accoltellato, i dettagli: avrebbe guardato "troppo a lungo"

Ci sarebbe la classica domanda "che guardi a fare?" alle origini della lite che, nel pomeriggio, ha portato al ferimento di un 21enne a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. I dettagli sono svelati dall'Ansa. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine per spaccio, è stato ferito al fianco in maniera non grave e non sarebbe in pericolo di vita. Uno sguardo di troppo, nei pressi del Parco San Paolo, avrebbe innescato la lite culminata con il ferimento. Il ventenne si trova ancora all'ospedale San Paolo.