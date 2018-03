Accoltellato nella sua agenzia di pratiche auto: 48enne gravissimo

È arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare trasportato da un parente. Ferito, ha spiegato ai medici di essersi fatto male cadendo dallo scooter. Protagonista della vicenda un 48enne di Gragnano, titolare di un'agenzia di pratiche auto a Santa Maria la Carità, il quale in realtà si è scoperto fosse stato accoltellato nel suo stesso esercizio commerciale.

Le sue condizioni sono al momento molto gravi. Ha ricevuto un solo fendente, ma particolarmente pericoloso in quanto gli ha trafitto il petto fino a perforargli un polmone. La vicenda è per ora un giallo. Non è chiaro se la violenza sia scattata al termine di una lite oppure se fosse premeditata. Sul caso indagano gli agenti di polizia di Castellammare.