Accoltellato alla gola per motivi di viabilità: 24enne in pericolo di vita

Paura a Pompei, dove una rissa è degenerata la scorsa notte in un accoltellamento. Il ferito, un 24enne del posto, rischia la vita. A darne notizia è il Meridiano.

La lite è scoppiata in piazza Immacolata per una precedenza non data. I protagonisti sono prima venuti alle mani, poi uno degli aggressori ha colpito con due fendenti il 24enne, uno alla gola ed un altro alla mano.

Il giovane è attualmente ricoverato all’ospedale San Leonardo di Castellammare. La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.