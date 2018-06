Pianura, 19enne accoltellato al torace: ricoverato in gravi condizioni

Un 19enne di Pianura è stato accoltellato al torace nella serata di lunedì ed è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli.

Il ferimento sarebbe avvenuto in via Trencia. Il giovane - come riporta Il Mattino - ha riferito di essere stato rapinato da uno sconosciuto. A soccorrerlo un amico, che lo ha trovato a terra coperto di sangue e accompagnato all'ospedale San Paolo, prima del trasferimento d'urgenza al Cardarelli.

Secondo i primi accertamenti il giovane è già noto alle forze dell'ordine per vicende di droga.