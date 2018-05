Sangue sulla movida, accoltellato 19enne

Oltre alla rissa scoppiata tra due gruppi rivali in via Bisignano, la notte di sabato è stata macchiata da un accoltellamento in piazzetta Rodinò.

Un 19enne è stato infatti ferito alla coscia sinistra e guarirà in 10 giorni, come confermato dai sanitari del Vecchio Pellegrini, che lo hanno curato dopo il ferimento.

La polizia indaga sul caso per tentare di risalire ai colpevoli dell'aggressione, verificatasi in una delle piazze maggiormente frequentate dai giovani nel weekend, nel cosiddetto salotto buono della città a Chiaia.