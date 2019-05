Rissa in piazza Garibaldi: accoltellato 20enne

Una violenta rissa in via San Cosmo fuori Porta Nolana, a pochi passi da piazza Garibaldi, è culminata nell'accoltellamento di un 20enne, M.T. della Costa d'Avorio, che ha riportato una ferita al torace non grave.

Il giovane è stato trasportato al Loreto Mare in codice giallo. Sul posto è intervenuta la polizia che avrebbe individuato l'autore dell'atto criminoso.

Esasperati i residenti per l'ennesimo atto di violenza che vede protagoniste le strade che costeggiano piazza Garibaldi, come denuncia la pagina "Insieme facciamo tutto".