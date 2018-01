Piazza Garibaldi, accoltellato un 21enne

Un giovane di 21 anni, di nazionalità indonesiana, è stato accoltellato nella serata di sabato in Piazza Garibaldi a Napoli.

Il giovane - come riporta l'Ansa - ha riferito alla Polizia di essere stato avvicinato da due extracomunitari che, senza motivo, lo hanno ferito e sono poi fuggiti.

Il giovane, nonostante la ferita, si è diretto nell'ostello dove alloggia nella zona di Fuorigrotta. Lì il custode della struttura ha allertato i soccorsi ed il 21enne, che fortunatamente non è in pericolo di vita, è stato portato all'ospedale San Paolo in codice rosso.

Sull'accaduto indaga la Polizia.