Discussione sfocia in violenza in piazza Carlo III, 26enne accoltellato alle spalle

Un 26enne è stato trasportato questa notte, alle 2 circa, all'ospedale Loreto Mare, sanguinante da una spalla. Il giovane aveva ferite da punta, che gli sono state medicate: la sua prognosi è di 10 giorni. Il 26enne, incensurato, ha raccontato alle forze dell'ordine di essere stato accerchiato, picchiato e accoltellato da un gruppo di 7 o 8 ragazzi, che l'hanno raggiunto dopo una discussione che il giovane aveva avuto in piazza Carlo III con un passante, per futili motivi. Uno dei ragazzi ha accoltellato il 26enne per due volte alla spalla. Sui fatti indagano i Carabinieri del quartiere Stella.