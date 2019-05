Nigeriato accoltellato a Forcella: "Sono stati quattro italiani"

Ventuno anni, nigeriano, è stato aggredito ed accoltellato la scorsa notte in vico Scassacocchi a Forcella. L'extracomunitario è stato soccorso da un mezzo del 118 e trasportato all'ospedale Cardarelli.

Le sue condizioni non sono gravi. Ha rimediato varie contusioni in diverse parti del corpo ed una ferita da taglio alla schiena. La prognosi per lui è di sette giorni, ed è stato già dimesso dal nosocomio.

Ai carabinieri, in ospedale, ha raccontato di essere stato aggredito senza motivo da quattro italiani. È stato avvicinato, malmenato e accoltellato nel giro di pochi secondi, intorno all'una della scorsa notte. La sua versione dei fatti è al vaglio delle forze dell'ordine. Immigrato con regolare permesso di soggiorno, non ha precedenti penali.