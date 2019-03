Accoltella il cognato dopo una lite, grave napoletano a Viareggio

Un 39enne napoletano è stato ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Versilia, dopo essere stato accoltellato dal cognato a Viareggio, al culmine di una lite.

I due cognati erano a Viareggio per festeggiare assieme il Carnevale ed erano nell'abitazione del suocero, quando, per cause ancora ignote, è esplosa una lite. A riportare la peggio il 39enne, ferito seriamente all'addome ed è stato portato in ospedale, dove verrà operato. L'uomo ha perso molto sangue e ha anche subito una lacerazione epatica.

Sul caso indagano gli uomini del commissariato di Viareggio.