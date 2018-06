"Mi hanno accoltellato in una rapina", poi scappa dall'ospedale

Si era presentato al pronto soccorso del Loreto Mare intorno alle 18 di ieri, con diverse ferite all'altezza del costato compatibili con un accoltellamento: cittadino marocchino di 33 anni, aveva riferito ai medici di esser stato vittima di una rapina avvenuta nei pressi della Stazione Centrale.

L'uomo è poi scomparso. Come riportato dal Mattino, i sanitari – come vuole il protocollo in casi di questo tipo – avevano allertato le forze dell'ordine. All'arrivo della polizia il 33enne, fino a quel momento nel reparto di osservazione breve, era scappato. Sulla vicenda sono in corso indagini.