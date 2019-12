Rissa in un locale: 32enne ferito con cinque coltellate

Rissa scoppiata per futili motivi finisce in tragedia in un noto locale situato a pochi passi da piazza Garibaldi. Un 32enne è stato ferito con cinque coltellate alla schiena.

L'uomo si è accorto a casa che stava sanguinando e ha chiamato il 118 che lo ha trasportato al Loreto Mare.

Il 32enne è stato ricoverato ed è attualmente in prognosi riservata.