Importuna una ragazza in un locale: il fidanzato interviene e finisce a coltellate

I Carabinieri della Stazione di Acerra hanno tratto in arresto un 16enne di Afragola incensurato. Il giovane è ritenuto responsabile del tentato omicidio a coltellate di un 18enne.

I militari dell’Arma hanno accertato che nel corso della serata di ieri, mentre si trovava in un locale di Afragola in viale Sant’Antonio, il 18enne era andato lì con la ragazza. Allontanatosi per un attimo, al ritorno ha trovato vicino alla giovane il 16enne. Tra i due è scoppiata una lite a colpi di pugni, prima di essere separati. Nella colluttazione anche la ragazza è stata colpita.

Il 18enne ha cominciato a cercare il 16enne, ma quest’ultimo si era impossessato di un coltello del pub. Nel tentativo di scappare dal locale, il 18enne è inciampato e caduto all'esterno, tanto da essere raggiunto dal 16enne che gli ha sferrato un fendente al sopracciglio.

Il 18enne è stato così trasportato alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra per la ferita al sopracciglio e il naso rotto. I medici gli hanno diagnosticato 30 giorni di guarigione.

Il 16enne è stato poi trovato a casa. Anche lui nella lite si era procurato un taglio a un sopracciglio, che nel frattempo si era fatto refertare all’ospedale di Frattamaggiore riferendo di essere caduto.