Extracomunitario accoltellato alla schiena nell'ex mercato ittico

Nella serata di ieri un uomo è stato accoltellato nella zona dell'ex mercato ittico in via Duca degli Abruzzi.

Ghanese, 39 anni, il ferito è stato condotto in ospedale. La coltellata, ricevuta alla schiena, non si è rivelata particolarmente grave. La prognosi per lui è di dieci giorni.

Agli agenti di polizia che l'hanno interrogato ha raccontato di esser stato avvicinato e aggredito da una persona con la quale in passato aveva avuto un diverbio.