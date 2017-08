Rapina finisce nel sangue, 15enne accoltellato a due passi dalla stazione

Stavano rientrando a casa intorno all'1 del mattino, in scooter, un 15enne e un 16enne, quando sono stati avvicinati da due criminali in via Arenaccia, che volevano portare via loro i telefonini.

I due minorenni sono stati costretti a scendere dal veicolo a due ruote e nel tentativo di reagire alla rapina sono stati aggrediti e picchiati. Il 15enne è stato accoltellato ad una gamba, mentre il 16enne ha riportato diverse ferite, come trapela dal Loreto Mare, dove sono stati medicati.

Le forze dell'ordine hanno interrogato i due giovani, già dimessi dall'ospedale, per ricostruire la vicenda e raccogliere particolari utili a risalire all'identità dei malviventi, che si sono dileguati nelle strade che costeggiano piazza Garibaldi, con gli smartphone dei malcapitati.