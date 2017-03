Paura nei pressi dello stadio San Paolo: accoltellato dalla baby gang

Un uomo è stato accoltellato all'addome e alla gamba da una baby gang, composta da tre minorenni di 14,15 e 16 anni, nei pressi dello stadio San Paolo, nella serata di ieri.

A raccontare l'accaduto alla polizia è stata proprio la vittima dell'aggressione, un cittadino ucraino. Gli agenti, subito intervenuti, sono riusciti a rintracciare i ragazzini, fermati mentre stavano tentando di liberarsi del coltello.

Il cittadino ucraino è stato medicato dai sanitari del vicino ospedale San Paolo e giudicato guaribile in 15 giorni. Al termine degli accertamenti, i tre minori sono stati deferiti in stato di libertà per tentata rapina aggravata in concorso ed affidati ai rispettivi genitori.

Caccia anche al quarto complice della banda.