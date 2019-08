Lite in strada, 56enne accoltellato al collo da extracomunitario

Un uomo di 56 anni, afragolese, è ricoverato nell'ospedale Loreto Mare con una ferita al collo causata da una coltellata.

L'episodio violento pare sia avvenuto in largo Sermoneta ieri sera: l'uomo avrebbe subito la coltellata nel corso di una lite con un 41enne senegalese, irregolare.

La polizia, giunta sul posto a seguito di una segnalazione da parte di una pattuglia di militari dell'Esercito, ha trovato il 41enne senegalese. Non aveva con sé il coltello come invece era stato loro segnalato.

A pochi metri c'era il 56enne con vistose ferite, tra le quali una al collo che cercava di tamponare con la mano. Trasportato al Loreto Mare, è in attesa di un intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita.

Il presunto aggressore, anch'egli con contusioni multiple, è stato curato al Cardarelli e giudicato guaribile in 10 giorni. È stato fermato dalla polizia. Intanto si cerca ancora il coltello col quale il 56enne è stato ferito.