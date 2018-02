Otto coltellate all'uscita dalla discoteca: paura per un 20enne

Ha ricevuto otto coltellate, a gambe, braccia e glutei. Salvatore M., 20enne di Mugnano, si trova adesso ricoverato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. A riportare la vicenda è Cronaca Flegrea.

Il giovane ha già raccontato ai carabinieri quanto è successo. Sabato sera si trovava a Pozzuoli per assistere ad un concerto organizzato in una discoteca di via Campana. In strada, alle 3.30 di notte, sarebbe stato accerchiato da alcuni coetanei che l'avrebbero colpito ripetutamente con un coltello.

Secondo quanto riportato ai carabinieri, l'aggressione sarebbe avvenuta senza alcuna causa apparente. I militari della compagnia di Pozzuoli indagano sul caso, e potrebbero recuperare le immagini riprese dalla telecamere di sicurezza con l'obiettivo di identificare i responsabili.