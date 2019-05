Giovane colpito con una coltellata al petto: è grave

È stato portato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di Boscotrecase un giovane di Torre del Greco aggredito a Torre Annunziata e colpito con una coltellata al petto. Non sono note le sue condizioni anche se al momento dell'arrivo dell'ambulanza sembrava essere cosciente. I medici del nosocomio boschese non hanno però ancora sciolto la prognosi e non si sa se il colpo inferto abbia colpito qualche organo interno.

L'aggressione

I fatti si sono verificati questa mattina lungo corso Umberto I, all'altezza dell'istituto Madre Remigia. Alla base dell'aggressione sembra ci fosse una lite tra i due protagonisti. Fino a quando il giovane corallino non è stato colpito in pieno petto con un coltello. Non è stato ancora rintracciato l'autore del gesto e potrebbero essere fondamentali le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.