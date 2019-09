Accoltellato a Coroglio, i Carabinieri identificano e ascoltano tutti i clienti del locale

Nelle prime ore del mattino di domenica un 20enne incensurato è stato ferito all’addome con un oggetto appuntito a Coroglio. L’aggressione sarebbe scaturita dopo una banale discussione nata sulla pista da ballo di un locale della zona.

Il ragazzo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Paolo, ma non è in pericolo di vita.

Durante le indagini per chiarire la dinamica dell’accoltellamento, i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli e della compagnia Bagnoli hanno controllato ed assunto informazioni da tutti gli avventori del locale. I clienti della discoteca sono stati identificati ed ascoltati.

Uno di questi, un 22enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Perché non emergesse che su di lui pendeva un divieto di dimora nella regione Campania emesso a gennaio dal G.i.p. di Napoli per reati in materia di stupefacenti, il giovane ha indicato ai militari nome e data di nascita falsi.

I Carabinieri non gli hanno creduto però, anche perché il 22enne non aveva con sé i documenti, e stavano per compiere accertamenti più approfonditi rilevando le sue impronte digitali così da arrivare inequivocabilmente alla sua identità. Prima che questo avvenisse però, il giovane ha capito che sue le dichiarazioni false non avrebbero retto molto altro tempo e ha confessato di aver mentito, indicando poi la sua vera identità.

Il 22enne è stato così tratto in arresto per falsa attestazione sull’identità a un pubblico ufficiale ed è ora in attesa di giudizio con rito direttissimo.