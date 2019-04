Accoltellato da ignoti nel centro di Napoli, 51enne in ospedale

Un uomo di 51 anni, residente nel quartiere delle 'Case Nuove', è stato aggredito nel pomeriggio in via Luigi Einaudi, alle spalle dell'ufficio postale. L'uomo è stato colpito da ignoti, che gli hanno inferto ferite da taglio al volto e all'avambraccio sinistro. Accompagnato d'urgenza al Loreto Mare, l'uomo è stato sottoposto a Tac e gli sono stati applicati diversi punti di sutura.

Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Ai Carabinieri il 51enne aggredito ha dichiarato di non conoscere gli aggressori. I militari cercano in questi minuti di ricostruire l'accaduto.