Lite in un bar, accoltellato 45enne: è grave

Una lite per futili motivi sarebbe alla base dell'accoltellamento in cui è rimasto coinvolto un pregiudicato napoletano di 45 anni. L'alterco si è verificato pochi minuti fa a Fuorigrotta dove D.P. è stato colpito con sette coltellate. Tutto sembra essere cominciato poco dopo le 14 in un bar di via Leopardi. Il 45enne stava lavorando con la moglie all'interno dell'esercizio commerciale quando è scoppiata la lite. L'uomo è stato colpito da coltellate al torace, all'addome e al fianco.

Immediatamente è stato trasportato all'ospedale San Paolo. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi resta riservata. Sul posto è intervenuta la polizia del vicino commissariato e sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Nel frattempo ha già identificato il feritore ed è sulle sue tracce.