Ragazzo bengalese ferito con 4 coltellate all'addome: caccia all'uomo a Sant'Antimo

Un uomo di 31 anni, originario del Bangladesh, è stato gravemente ferito stamattina a Sant'Animo.

Si è trattato di un aggressione: il ferito è stato colpito da quattro coltellate all’addome.

I carabinieri della tenenza di Sant'Antimo e della sezione operativa della compagnia di Giugliano stanno portando avanti le indagini sul suo caso. Al momento non sono chiare né la motivazione del ferimento né il suo responsabile.

Il cittadino del Bangladesh è al momento ricoverato al Cardarelli. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita, ma verrà a breve sottoposto ad un intervento chirurgico e resta al momento in prognosi riservata.