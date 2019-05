Accoltellamento attore "Paranza", la polizia cerca nuovi video

La polizia del commissariato San Ferdinando sta proseguendo nelle indagini a proposito dell'accoltellamento a Chiaia di di Artem Tkachuk, il giovane di 18 anni che ha interpretato il ruolo di "Tyson" nel film "La Paranza dei Bambini".

Si cercano altri video, con immagini più nitide, delle telecamere di sicurezza installate in zona. Al momento gli inquirenti hanno a disposizione solo un filmato in bianco e nero il quale conferma la versione dei fatti avvenuti in via Calabritto, la notte tra sabato e domenica, resa da Artem ai poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura.

Sarebbero stati tre i giovanissimi ad avvicinare il ragazzo ed un suo amico 21enne, questi picchiato. La polizia sta cercando di dare un nome agli aggressori.

L'attore di origine ucraina avrebbe reagito ad un buffetto ricevuto, ed a quel punto sarebbe stato aggredito dal gruppo fino all'accoltellamento. Gli inquirenti ritengono che il primo ragazzino si sia avvicinato ad Artem attirato dalla sua notorietà .