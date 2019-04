Baretti Chiaia, accoltellato attore de "La paranza dei bambini"

L'attore di origine ucraina Artem Tkachuk, tra i protagonisti del recente film – tratto dal libro di Saviano – "La Paranza dei bambini", è stato accoltellato la scorsa notte mentre si trovava nella zona dei 'baretti' di Chiaia.

Il ragazzo ha 19 anni ed è residente ad Afragola. È arrivato al Loreto Mare in condizioni per fortuna non gravi: la prognosi per lui è di 20 giorni.

Era con un amico – questo preso a calci e pugni – quando alcuni giovani gli si sono avvicinati e hanno chiesto: "Sei del Rione Traiano?". Subito dopo, è avvenuta l'aggressione.

Le forze dell'ordine indagano sull'accaduto.