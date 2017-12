Raptus di gelosia all'alba, accoltella il ragazzo che accompagnava a casa la sua ex

Violenza stamane in via dell'Anticaglia, nel centro cittadino. Un 24enne è stato accoltellato all’alba per una vicenda di gelosia.

Come riportato dal Mattino, l'autore dell'aggressione è un 20enne, che ha ferito la vittima alla schiena ed al torace. Nella colluttazione nata col 24enne, anche l'aggressore è rimasto ferito – si è colpito da solo per errore – al gluteo, ed è ora in prognosi riservata al Loreto Mare, mentre sono migliori le condizioni dell'aggredito che si trova al San Giovanni Bosco.

La vicenda è nata dalla gelosia del 20enne, ex fidanzato della ragazza che il 24enne aveva accompagnato a casa. Ha aspettato i due e poi ha aggredito il giovane. Sulla vicenda indaga la polizia.