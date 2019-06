Ventiquattrenne accoltellato nella notte mentre è col fratello: la sua versione non convince la polizia

Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato la scorsa notte in via Pio XII, a San Pietro a Patierno. Il giovane è stato trasportato da suo fratello al Cardarelli dove gli è stata diagnosticata una ferita al torace. Non è, secondo i medici, in pericolo di vita.

La polizia ha ascoltato il fratello della vittima. Secondo la sua ricostruzione i due si stavano avviandosi verso la loro auto quando sono stati avvicinati da alcuni uomini in sella a scooter, che li hanno aggrediti senza motivo.

Gli inquirenti stanno vagliando questa versione. Il 24enne ha alle spalle vari precedenti: guida senza patente, rapina, furto, e lesioni. Non è neanche chiaro neanche il motivo per cui fosse con suo fratello in quella particolare zona della città.

L'obiettivo degli agenti è accertare se in zona vi fossero attive videocamere di sorveglianza.