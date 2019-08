Movida violenta, accoltellato 18enne

Notte da incubo per un 18enne, accoltellato al torace in strada a Melito in via Monterosa, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi tra due diversi gruppi di ragazi.

Il giovane, avendo perso molto sangue, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del San Giovanni Bosco dagli amici.

La ferita, grave e profonda, in prossimità dello sterno, ha reso necessario il trasferimento del paziente al Monaldi.

La testimonianza del ferito è al vaglio delle forze dell'ordine.