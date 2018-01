Due accoltellati al Vomero, le immagini che inchiodano l'aggressore 16enne

Nelle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, i momenti concitati della notte del 17 dicembre, quando al Vomero un 16enne ha ferito a colpi di arma da taglio due ragazzi di 18 e 16 anni. L'aggressione è avvenuta nei pressi di piazza Vanvitelli per uno sguardo di troppo rivolto a un gruppo di giovani arrivato in piazza in sella a uno sciame di 7 scooter. Queste immagini hanno consentito di identificare l'aggressore.