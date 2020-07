Rapina al corso Meridionale, accoltellati padre e figlio per un tablet

Delinquenti senza scrupoli non ci hanno pensato due volte e hanno accoltellato un padre e un figlio al corso Meridionale per portare via un tablet. Quattro delinquenti si sono avvicinati all'automobile dei due malcapitati, a bordo di due scooter, pretendendo la consegna di un tablet.

Visto il diniego di piegarsi alla rapina, i malviventi hanno accoltellato il 51enne con tre fendenti all'addome e successivamente il figlio con due coltellate alla gamba sinistra e due al polpaccio sinistro.

Padre e figlio sono stati portati nel Pronto soccorso del San Giovanni Bosco, dove sono stati curati e poi dimessi con 10 giorni di prognosi.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia Stella.