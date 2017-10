Notte violenta, accoltellati tre ragazzi: uno sul lungomare Caracciolo

Non soltanto i due accoltellati in piazza del Gesù, con un 30enne in pericolo di vita. La scorsa notte si sono verificati altri episodi violenti, due a Napoli e uno in provincia, a San Giorgio a Cremano.

Nel capoluogo sono rimasti feriti in due diverse circostanze due minorenni, entrambi pregiudicati, di 17 e 16 anni. Il primo, della Sanità, è stato aggredito intorno a mezzanotte da 2 persone sul lungomare, davanti a un famoso bar. È stato condotto al Pellegrini e poi dimesso con 15 giorni di prognosi per una coltellata all'addome.

Il 16enne è invece stato ferito da quattro persone sul corso Amedeo di Savoia. Trasportato al Cardarelli è stato dimesso con prognosi di 5 giorni per trauma cranico e ferite da coltello alle gambe.

Un ultimo episodio è avvenuto a San Giorgio a Cremano, dove pare sia scoppiata una rissa tra ragazzi del posto ed un gruppo di giovani di Ercolano a causa di uno smartphone rubato. La lite ha coinvolto circa 80 persone, che si sono fronteggiate con coltelli e spranghe. A subire la peggio è stato un 25enne, pregiudicato, che ha ricevuto una coltellata. La sua prognosi è di 10 giorni.

Su tutti i fatti verificatisi e sulle versioni fornite dai feriti sono in corso indagini delle forze dell'ordine.