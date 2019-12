Rapina finisce nel sangue: coppia accoltellata in auto

Alle 18,30 di ieri, un malvivente rompe il vetro dell'auto per portare via cellulari e la borsa di una ragazza. I due malcapitati erano fermi in un'auto parcheggiata in strada quando si è palesato il rapinatore che armato di coltello ha ferito alla gamba il ragazzo, colpendo anche la ragazza.

L'uomo è poi fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, che ha trasportato i feriti al San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Indagini in corso per risalire al rapinatore.