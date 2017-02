Due giovani accoltellati: arrestati due minorenni

Un'aggressione per vendetta conclusasi con il ferimento di due giovani a coltellate. Per questo motivo i carabinieri di San Giorgio a Cremano hanno arrestato due 17enni con l'accusa di tentato omicidio. Entrambi incensurati, sono accusati di aver accoltellato due ragazzi di 22 e 23 anni rispettivamente di Napoli e San Giorgio. I fatti risalgono allo scorso 27 dicembre quando ci fu un litigio all'esterno di un locale. I due minorenni, probabilmente ubriachi, avevano cominciato ad infastidire il proprietario di un locale. In quel momento intervennero le due vittime che li allontanarono dopo un alterco verbale.

Il litigio non si concluse in quel momento visto che i due 17enni tornarono dopo poco nei pressi del locale per incontrare ancora i due giovani che li avevano cacciati via. Con la scusa di voler chiarire, li portarono nella vicina via Manzoni, in un'area appartata e lì li aggredirono colpendoli prima e pugni e poi addirittura a coltellate. Entrambi i ragazzi assaliti riportarono delle ferite da taglio. Alcune meno gravi per il primo e fortunatamente ritenute guaribili nei successivi sette giorni dai medici dell'ospedale Maresca di Torre del Greco.

Andò peggio all'altra vittima ricoverata in prognosi riservata al Loreto Mare per delle ferite potenzialmente mortali. Anche per lui però solo lo spavento e la degenza di diversi giorni. L'aggressione venne ripresa da alcune telecamere di sorveglianza in zona e i carabinieri dopo due mesi di indagini sono riusciti a risalire ai minorenni che sono stati affidati al centro di detenzione per minori dei Colli Aminei a Napoli.