Napoletana accoltellata a Modena, fermato il fratello

E' accusato di aver accoltellato la sorella con diversi fendenti, questa mattina in un appartamento situato nella frazione di Villanova di Modena. Il presunto autore del tentato omicidio è stato fermato dai carabinieri e interrogato dagli inquirenti. La vittima, una 25enne originaria di Napoli che vive in Emilia da anni, è stata trasportata d'urgenza in gravi condizioni nell'ospedale Baggiovara per essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

L'aggressione è avvenuta mentre entrambi si trovavano in casa insieme alla madre malata.