Accoltellato con 15 fendenti in via Crispi, arrestato 16enne

Un 16enne è stato arrestato per il reato di tentato omicidio per aver accoltellato un 18enne in via Crispi.

Il giovane è stato anche denunciato per porto di arma da punta e taglio. I poliziotti erano intervenuti poco dopo le 19.00 in Via F. Crispi dove era stato segnalato un 18enne accoltellato con ben 15 fendenti all’esterno di un bar. Il giovane è stato trasportato dal 118 all’ospedale Fatebene Fratelli, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

La Polizia in seguito ad accurate indagini è risalita all’aggressore, un 16enne del quartiere San Ferdinando che, è stato bloccato poco dopo nella sua abitazione.

I poliziotti hanno accertato che il 16enne aveva incontrato il maggiorenne all’interno di un bar e ne era nato un diverbio per motivi sentimentali. Tra i due c’è stata una violenta colluttazione e poi l'accoltellamento.

Il 16enne è stato condotto al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.