Un ucraino 18enne è stata accoltellato intorno alle ore 20.00 in via Crispi.

Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte della Polizia. Il 18enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale per essere sottoposto alle cure mediche. Ha riportato ferite alle braccia, all’addome e alle gambe.