Sangue sulla movida, pusher accoltellato al petto

Tentato omicidio è l'accusa formulata contro un cittadino statunitense, accusato di aver accoltellato sabato notte, in piazza Bellini, un cittadino extracomunitario, che ora rischia di morire.

L'accoltellamento sarebbe avvenuto per una lite su una dose di droga, come raccontato dal turista alle forze dell'ordine. Il 26enne, infatti, aveva pagato la cifra pattuita per lo stupefacente al gambiano, senza poi ricevere in cambio nulla. A quel punto sarebbe nata una colluttazione tra i due, culminata con l'accoltellamento del cittadino africano, colpito al petto da una coltellata.

Il pusher è stato trasportato d'urgenza al Loreto Mare, la prognosi è riservata ed è ancora in pericolo di vita.