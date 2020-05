Accoltellato un uomo a piazza Bellini: portato d'urgenza in ospedale (FOTO)

Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio in piazza Bellini, nel centro storico di Napoli. L'uomo, privo di documenti e dall'età apparente tra i 30 e i 40 anni, è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è sottoposto a intervento chirurgico per ferite profonde all'addome. A trasferirlo sono stati gli uomini del 118 che sono intervenuti sul posto. Una grossa chiazza di sangue è ancora presente in piazza. Alcuni presenti hanno riferito di aver visto una persona allontanarsi subito dopo l'accoltellamento. La Polizia di Stato sta indagando sull'accaduto e sta effettuando i rilievi per riuscire a risalire all'aggressore. Fondamentali potrebbero essere le testimonianze dei presenti e le telecamere di sorveglianza della zona. I fatti si sono svolti alla luce del sole. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti e il movente dell'aggressione. Alla base potrebbe esserci una lita ma ogni ipotesi al momento è azzardata.

