Furia omicida nel centro di Napoli: due fermati. Motivi sentimentali dietro l'aggressione

Ci sono due fermi per il duplice accoltellamento avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, in via Miroballo al Pendino, nel centro storico di Napoli. A quanto pare i due giovani (23 e 24 anni) feriti ieri, due fratelli, si erano recati nei pressi del negozio gestito e frequentato dall'ex ragazza di uno dei due. L'ex fidanzato avrebbe voluto chiarire i motivi della fine della storia. La donna ha spiegato di avere un altro compagno, e di non voler essere disturbata. Sarebbero intervenuti a quel punto due parenti della donna, 52 e 37 anni, che avrebbero ferito con diverse coltellate i due ventenni.



Secondo le ultime notizie, i fratelli sarebbero ancora in prognosi riservata ma sembrerebbero fuori pericolo di vita.