Paura nel bar, trentenne accoltellato in pieno giorno

Un trentenne, che lavora in un bar, è stato accoltellato in vico Santa Maria delle Grazie a Loreto - quartiere Mercato. Il giovane ha riportato ferite lacero-contuse alla fronte, all'ascella e al torace. In totale sono state quattro le coltellate inferte da sconosciuto. Il giovane è stato trasportato nell'ospedale Loreto Mare, dove sono in corso le indagini strumentali. Agenti di polizia sono nel bar e nell'ospedale Loreto Mare. Seguiranno aggiornamenti.