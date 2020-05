Uomo accoltellato in piazza Bellini, arrestato il presunto aggressore

E' stato identificato l'uomo che avrebbe accoltellato il 38enne capoverdiano nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Bellini, nel cuore storico della città. L'accoltellamento è avvenuto durante una lite, probabilmente per futili motivi. Già durante la sera la Squadra Mobile ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio G.C., cittadino italiano di anni 34.

La vittima, 37 anni, è ricoverata all'ospedale Vecchio Pellegrini dove ha subito un intervento per le profonde ferite riportate all'addome, al torace, al gluteo, a coscia e scapola in seguito ai numerosi accoltellamenti subiti.

Il presunto autore è stato identificato in G.C.: è stato rintracciato dalla Squadra Mobile lontano dalla propria abitazione e su disposizione della Procura associato presso la Casa Circondariale di Napoli - Poggioreale.

Proseguono le indagini.

Già durante la serata di ieri alcuni presenti hanno riferito di aver visto una persona allontanarsi subito dopo l'accoltellamento: fondamentali potrebbero essere le testimonianze dei presenti e le telecamere di sorveglianza della zona. I fatti si sono svolti alla luce del sole. Non è ancora chiara la dinamica.