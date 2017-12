Accoltellamento di Arturo, sui social tutti contro il branco: "Siete la rovina di Napoli"

"Acceriteve, nun servit'", "Sit' 'a munnezza 'e Napule", "Facce verdi", "Guappi 'e cartone". Sono queste alcune offese, quelle più leggere, che in questi minuti stanno arrivando sulla bacheca di F.C., il quindicenne accusato di tentato omicidio per l'accoltellamento del diciassettenne Arturo, raggiunto da oltre venti fendenti mentre passeggiava lungo via Foria, il pomeriggio del 18 dicembre. Una bacheca, quella del 15enne in questi giorni in carcere minorile, dove la sua "gang" si fa sentire con molti commenti che dimostrano il grande attaccamento 'carnale' tra amici poco più che bambini ma con ambizioni già ben definite: il potere, i soldi, il crimine.

In queste ore il nome del quindicenne si è diffuso, molti hanno cercato il profilo su facebook. Sono quasi tutti napoletani quelli che commentano attaccando il branco, sentendosi parte in causa in un delitto che avrebbe potuto sconvolgere qualsiasi famiglia: "Siete puzzati di fame", "Munnezze, sporcate la nostra bellissima città", "Hai rovinato un figlio di mamma", "A Napoli per colpa di queste fecce non si vive più", "Faccia verde e senza colore".