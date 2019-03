Accoltellò rivale in amore dopo il rifiuto dell'ex a "C'è posta per te": condannato a otto anni

Emanuele Colurcio, nel 2016, quando aveva 22 anni, accoltellò Domenico Di Matteo, il fidanzato della ex nella zona dei baretti di Chiaia. Il giovane aveva precedentemente ricevuto il rifiuto della ex di tornare assieme durante la trasmissione di Maria De Filippi, "C'è posta per te".

Dopo l'annullamento in Cassazione, ieri, la Corte di Appello di Napoli ha ricondannato a 8 anni di carcere Colurcio per tentato omicidio premeditato, porto illegale del coltello e atti persecutori sulla ex. Nel primo e nel secondo grado prese invece 14 anni. Di Matteo riportò ferite molto gravi all'addome.