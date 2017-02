Accoltella la moglie davanti alla loro bimba: arrestato 46enne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Acerra hanno arrestato un 46enne del luogo per il reato di lesioni gravi e maltrattamento in famiglia.

I poliziotti, sono intervenuti, poco dopo le 20.00 di lunedì in via Giacomo Leone, dove era stata segnalata una violenta lite in famiglia.

Gli agenti hanno accertato che poco prima il 46enne aveva malmenato ed accoltellato ad una spalla la moglie, il tutto alla presenza della loro bambina.

L’uomo in preda alla gelosia aveva anche istallato delle telecamere all’interno dell’abitazione per poter controllare meglio la moglie.

Il 46enne è stato condotto al carcere di Poggioreale, mentre la donna è stata medicata presso l’ospedale di Acerra con una prognosi di 15 giorni.