Accoltella il compagno dell'ex moglie: 20enne ferito gravemente

I Militari della Compagnia di Bagnoli e del Nucleo Radiomobile hanno individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, riferendo alla Procura della Repubblica partenopea, un 32enne di Rione Traiano che, ieri nel tardo pomeriggio, si è reso autore di un’aggressione ai danni di un 20enne, attualmente convivente con l’ex moglie dell’aggressore.

Il ragazzo è stato avvicinato sotto casa, al rione Traiano, dove si è consumata in pochi istanti l’aggressione anche con l’utilizzo di un coltello, prima della fuga in macchina. E' rimasto ferito gravemente il 20enne, soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Cardarelli dove è trattenuto in prognosi riservata.

I Militari appena giunti sul posto hanno messo insieme i primi elementi che hanno consentito di individuare e fermare, in breve tempo, l’aggressore.