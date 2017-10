Chiuso bar-rosticceria nella zona rossa a rischio vulcanico

E' stata chiusa un'attività di ristorazione (bar-rosticceria) in fase di allestimento dai carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano, intervenuti sul posto, con il gruppo tutela lavoro dei carabinieri di Napoli, con il personale Asl e con l'ufficio tecnico del Comune.

Un 45enne è stato denunciato per violazione a norme in materia edilizia e di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per impiego di lavoratori “in nero”. Nel corso del controllo nel cantiere è stato accertato che l’imprenditore aveva commissionato una piscina di circa 80 mq. priva di autorizzazione e altri lavori su un fabbricato preesistente in difformità rispetto alla comunicazione di inizio lavori asseverata, anche perchè mancavano le apposite autorizzazioni trattandosi di zona rossa per il rischio vulcanico.

Apposti i sigilli al cantiere.