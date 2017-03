Abusivismo, sequestrato locale nell'ex comando della Nato

E' stata sequestrata dalla polizia municipale una nota struttura di ristorazione e divertimento situata nell'ex Comando Nato del Sud Europa, in viale della Liberazione.

Gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Edilizia hanno riscontrato nel corso del sopralluogo, realizzato in compagnia dei tecnici del Comune di Napoli, una serie di abusi edilizi in seguito a lavori che non rientravano tra le opere di manutenzione ordinaria e straordinarie indicate nella Comunicazione di inizio lavori. Sotto accusa in particolare la costruzione di un piano sopraelevato di circa 350 metri quadrati.