Abusi nella casa famiglia: rappresentante legale condannato a nove anni

Nella giornata di ieri, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato alla pena di nove anni di reclusione un uomo di 61 anni residente, all'epoca dei fatti, a Cardito, per il reato di atti sessuali su minorenni, limitatamente ai fatti avvenuti fino all'11 gennaio 2016. L'uomo, nel luglio del 2018, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord e condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, fu colpito da un'ordinanza di custodia cautelare.

In particolare, l'uomo, attualmente agli arresti domiciliari, fu sottoposto a indagini per aver indotto il minore - affetto da disturbi psicologici - a compiere e subire atti sessuali, quando l'adolescente, per una difficile situazione familiare, si trovava affidato alla comunità di cui l'indagato era rappresentante legale, e anche successivamente, quando il minore aveva fatto rientro in famiglia. Dalle indagini emersero le modalità con cui l'uomo, nel corso del tempo, era riuscito a conquistare la fiducia e l'affetto del minore, carpendone la buona fede.