Abusi sessuali a un compagno di cella, arrestato quarantenne napoletano

Abusava sessualmente di un compagno di cella e per questo a un quarantenne di Napoli, già detenuto in carcere, è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Benevento. L'accusa ha per oggetto abusi sessuali commessi nella casa circondariale di Benevento in danno di un altro detenuto.