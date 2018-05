Palestra e box abusivi: sequestro a Capri

Un ambiente adibito a palestra e due box in muratura. È quello che hanno trovato i carabinieri della stazione di Capri all'interno di un immobile in via Krupp. I militari sono intervenuti per eseguire il sequestro ordinato dal Gip del tribunale di Napoli su richiesta della sezione “Urbanistica ed Ambiente” della procura partenopea.

I proprietari e committenti del lavoro sono indagati per abusivismo edilizio visto che avevano realizzato le opere edili in assenza di un permesso a costruire poiché l'area era protetta da un vincolo ambientale e paesaggistico oltre che essere dichiarata di notevole interesse pubblico. Inoltre le opere sono state realizzate in zona sismica senza consegnare i progetti prima all'ufficio del Genio civile competente.